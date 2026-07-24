大立光一個月三度出手在台中工業區購地 再豪擲13.8億元買進3065坪土地

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-24 18:38

光學元件廠大立光 (3008-TW) 在台中工業區購地接連出手，在 6 月底至今並不斷加碼購入工業區內工業用地，今 (24) 日並公布以 13.8 億元再購入區內工業區 2 路亞泰冷藏公司的 3065 坪土地 廠房，一個月來計砸下 25.69 億元在台中工業區購地三筆。

大立光加碼購地，今再豪擲13.8億元向亞泰冷藏買進3065坪土地。(圖：取自Google Map)

大立光在上月底斥資 6.28 億元，購置台中南屯區 1461 坪土地之後，22 日再以 5.61 億元再購置台中工業區工業 21 路的 1247 坪土地及廠房，兩宗商用不動產交易金額合計並達 11.89 億元，同時今天並公布以 13.8 億元再於區內自亞泰冷藏購置 3065 坪土地及廠房。

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大立光的頻頻出手取得工業設廠用地，不到 1 個月內接連三次出手，主要為整合廠區，為未來一些可能預先準備。

而在台中工業區 的工業用建廠用地交易升溫同時，在百容 (2483-TW) 半導體客戶需求高持續追單有利情況之下，公司爲進一步發展此一業務區塊，董事會決議以 3.23 億元購置台中工業區工業一路廠房及土地， 百容購置台中工業區工業一路廠房及土地，土地面積達 702 坪，百容預計將另投入資金購買設備及另重新與建廠房容納重型沖壓設備進駐。

大立光今年以來積極衝刺共同封裝光學的 CPO 新業務，市場認為，大立光此時連連出手獵地，應是為新事業預先暖身。