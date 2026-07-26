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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對穎崴(6515-TW)做出2026年EPS預估：中位數由99.75元下修至97.85元，其中最高估值107.56元，最低估值88.32元，預估目標價為12600元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|107.56(107.56)
|229.63
|436.93
|最低值
|88.32(90.96)
|160.06
|268.63
|平均值
|97.85(98.91)
|200.36
|346.51
|中位數
|97.85(99.75)
|207.62
|349.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|15,492,000
|28,947,000
|52,067,840
|最低值
|13,034,000
|19,910,000
|30,952,000
|平均值
|14,466,100
|25,172,260
|40,837,110
|中位數
|14,513,830
|25,559,510
|41,023,380
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,672,872
|1,185,837
|464,038
|1,100,232
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|7,857,179
|5,798,096
|3,682,049
|5,122,173
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6515/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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