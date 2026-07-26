鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-26 10:15

東戰爭擴大導致紅海危機升溫，國際油價持續攀升。台灣中油公司宣布，自明 (27) 日凌晨零時起至 8 月 2 日晚上 12 時止，國內汽、柴油價格各調漲 0.7 元及 0.5 元。為照顧國內民生與平穩物價，政府擴大貨物稅減徵並執行平穩機制，汽、柴油合計分別吸收 6 元及 5.7 元，自今年 2/28 迄今已吸收逾 157 億元，確保國內零售價格持續維持亞鄰最低價，力求減輕民眾生活負擔。

中東戰爭持續擴大，紅海危機升溫推升國際油價不斷走高。為照顧國內民生與平穩物價，經整體評估後，政府持續擴大貨物稅減徵，其中汽油與柴油分別吸收 3.7 元及 2.7 元。同時，為了維持亞鄰最低價並持續執行專案平穩機制，台灣中油公司在 7 月 27 日至 8 月 2 日期間，各再分別吸收 2.3 元及 3.6 元，累計汽、柴油合計共吸收 6 元及 5.7 元。

‌



在各項平穩措施與吸收負擔下，自下週一凌晨零時起至 8 月 2 日晚上 12 時止，國內汽、柴油價格各僅調漲 0.7 元及 0.5 元。調整後的各式油品參考零售價格分別為，92 無鉛汽油每公升 30.5 元、95 無鉛汽油每公升 32 元、98 無鉛汽油每公升 34 元、超級柴油每公升 29.3 元。