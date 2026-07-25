鉅亨網新聞中心 2026-07-25 10:10

超微半導體 (AMD-US) 於舊金山舉行「Advancing AI 2026」大會後，華爾街多家分析機構同步上調目標價，認為受惠於生成式 AI 與 Agentic AI 快速發展，公司 AI 晶片布局正進入收成期。其中，Futurum Equities 將 AMD 目標價調高至 800 美元，較目前股價仍有約 48% 的上漲空間，並將 AMD 列為最具信心的核心投資標的之一。

Futurum Equities 分析師 Daniel Newman 表示，AMD 在此次大會公布多項重大合作，反映公司硬體生態系快速擴張、客戶需求持續升溫。其中最受矚目的，是與 Anthropic 達成 2GW(2 吉瓦)AI 運算部署合作，使 AMD 已承諾部署的 AI 加速器總規模提升至 14GW。

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Newman 指出，在大型 AI 客戶持續採購帶動下，Futurum 預估 AMD 明年 GPU 營收可達 380 億美元，成長動能將來自第六代 EPYC「Venice」伺服器處理器，以及 Helios 機櫃級 (Rack-scale)AI 系統。

他表示，Helios 平台每投入 1 美元可產生的 Token 數量較競爭對手高出 30%，有助提升大型 AI 模型推論效率，也使 AMD 在 AI 加速器市場保持競爭優勢。

Futurum 預估，到 2030 年全球 AI 加速器可服務市場 (TAM) 規模將擴大至 1.4 兆美元，AMD 已在 GPU、CPU 及整體 AI 平台建立完整產品線，有望持續受惠。

另一家研究機構 Moor Insights & Strategy 首席分析師 Patrick Moorhead 則整理 AMD 董事長暨執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 於大會演說重點指出，2026 年 AI 運算需求已出現重大轉折，其中推論 (Inference) 工作已占整體 AI 算力需求約 60%，顯示 AI 產業正由模型訓練逐步轉向大規模商業應用。

Moorhead 表示，近來快速興起的 Agentic AI，也就是具備自主規劃、工具呼叫及多步驟決策能力的 AI 代理 (AI Agents)，正帶動新一波算力需求，不僅需要高效能 GPU，也需要大量高密度伺服器 CPU 共同支援。

他預估，受 Agentic AI 推動，全球伺服器 CPU 市場規模將由目前約 250 億美元，大幅成長至 2030 年超過 2,000 億美元，成長幅度超過 8 倍。

Benchmark 分析師 Cody Acree 同樣看好 AMD 前景，將目標價由 485 美元調高至 685 美元，維持「買進」評等，代表仍有約 27% 的上漲空間。

Acree 認為，AMD 接下來將迎來兩大成長催化劑，首先是微軟 (MSFT-US) 持續擴張 Azure 雲端 AI 基礎建設，其次則是 Anthropic 宣布 2GW 大型 AI 運算部署，均有望推升 AMD AI 晶片需求。

市場人士指出，隨著全球科技巨頭持續擴建 AI 資料中心，GPU 與伺服器 CPU 需求同步快速成長，AMD 正藉由 EPYC 處理器、Instinct AI 加速器及 Helios 整體平台，積極挑戰 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 的市場地位。