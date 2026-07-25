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超微半導體 (AMD-US) 於舊金山舉行「Advancing AI 2026」大會後，華爾街多家分析機構同步上調目標價，認為受惠於生成式 AI 與 Agentic AI 快速發展，公司 AI 晶片布局正進入收成期。其中，Futurum Equities 將 AMD 目標價調高至 800 美元，較目前股價仍有約 48% 的上漲空間，並將 AMD 列為最具信心的核心投資標的之一。
Futurum Equities 分析師 Daniel Newman 表示，AMD 在此次大會公布多項重大合作，反映公司硬體生態系快速擴張、客戶需求持續升溫。其中最受矚目的，是與 Anthropic 達成 2GW(2 吉瓦)AI 運算部署合作，使 AMD 已承諾部署的 AI 加速器總規模提升至 14GW。
Newman 指出，在大型 AI 客戶持續採購帶動下，Futurum 預估 AMD 明年 GPU 營收可達 380 億美元，成長動能將來自第六代 EPYC「Venice」伺服器處理器，以及 Helios 機櫃級 (Rack-scale)AI 系統。
他表示，Helios 平台每投入 1 美元可產生的 Token 數量較競爭對手高出 30%，有助提升大型 AI 模型推論效率，也使 AMD 在 AI 加速器市場保持競爭優勢。
Futurum 預估，到 2030 年全球 AI 加速器可服務市場 (TAM) 規模將擴大至 1.4 兆美元，AMD 已在 GPU、CPU 及整體 AI 平台建立完整產品線，有望持續受惠。
另一家研究機構 Moor Insights & Strategy 首席分析師 Patrick Moorhead 則整理 AMD 董事長暨執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 於大會演說重點指出，2026 年 AI 運算需求已出現重大轉折，其中推論 (Inference) 工作已占整體 AI 算力需求約 60%，顯示 AI 產業正由模型訓練逐步轉向大規模商業應用。
Moorhead 表示，近來快速興起的 Agentic AI，也就是具備自主規劃、工具呼叫及多步驟決策能力的 AI 代理 (AI Agents)，正帶動新一波算力需求，不僅需要高效能 GPU，也需要大量高密度伺服器 CPU 共同支援。
他預估，受 Agentic AI 推動，全球伺服器 CPU 市場規模將由目前約 250 億美元，大幅成長至 2030 年超過 2,000 億美元，成長幅度超過 8 倍。
Benchmark 分析師 Cody Acree 同樣看好 AMD 前景，將目標價由 485 美元調高至 685 美元，維持「買進」評等，代表仍有約 27% 的上漲空間。
Acree 認為，AMD 接下來將迎來兩大成長催化劑，首先是微軟 (MSFT-US) 持續擴張 Azure 雲端 AI 基礎建設，其次則是 Anthropic 宣布 2GW 大型 AI 運算部署，均有望推升 AMD AI 晶片需求。
市場人士指出，隨著全球科技巨頭持續擴建 AI 資料中心，GPU 與伺服器 CPU 需求同步快速成長，AMD 正藉由 EPYC 處理器、Instinct AI 加速器及 Helios 整體平台，積極挑戰 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 的市場地位。
分析師普遍認為，若 AI 基礎建設投資維持高成長，加上 Agentic AI 開始進入企業應用階段，AMD 未來數年仍有望維持高速成長，成為 AI 硬體產業的重要受惠者。
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