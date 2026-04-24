search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估下修至2.66元，預估目標價為70.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.74元下修至2.66元，其中最高估值4.92元，最低估值1.56元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.92(4.92)8.28.835.37
最低值1.56(1.56)2.442.222.54
平均值2.83(2.84)4.084.674.14
中位數2.66(2.74)3.874.244.5

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值340.61億440.95億414.96億432.65億
最低值248.80億309.86億324.38億340.32億
平均值285.97億346.94億355.24億377.82億
中位數283.14億336.84億352.32億360.49億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.902.391.281.301.52
營業收入223.57億233.34億227.07億251.40億251.28億

詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFCX

相關行情

台股首頁我要存股
費利浦·麥克莫蘭銅金公司62.075+0.97%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty