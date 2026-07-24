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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Waste Connections Inc(WCN-US)EPS預估上修至5.63元，預估目標價為204.00元

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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Waste Connections Inc(WCN-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.49元上修至5.63元，其中最高估值5.69元，最低估值5.42元，預估目標價為204.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.69(5.6)6.387.167.73
最低值5.42(5.38)5.986.557.36
平均值5.6(5.5)6.196.777.59
中位數5.63(5.49)6.216.87.68

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值101.03億107.21億114.71億119.12億
最低值99.00億104.33億108.62億115.15億
平均值100.28億105.96億111.46億117.64億
中位數100.40億106.00億111.43億118.65億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.373.252.952.394.17
營業收入61.51億72.12億80.22億89.20億94.67億

詳細資訊請看美股內頁：
Waste Connections Inc(WCN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWCN

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Waste Connections Inc167.99+0.05%

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