鉅亨速報 - Factset 最新調查：Waste Connections Inc(WCN-US)EPS預估上修至5.63元，預估目標價為204.00元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Waste Connections Inc(WCN-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.49元上修至5.63元，其中最高估值5.69元，最低估值5.42元，預估目標價為204.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.69(5.6)
|6.38
|7.16
|7.73
|最低值
|5.42(5.38)
|5.98
|6.55
|7.36
|平均值
|5.6(5.5)
|6.19
|6.77
|7.59
|中位數
|5.63(5.49)
|6.21
|6.8
|7.68
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|101.03億
|107.21億
|114.71億
|119.12億
|最低值
|99.00億
|104.33億
|108.62億
|115.15億
|平均值
|100.28億
|105.96億
|111.46億
|117.64億
|中位數
|100.40億
|106.00億
|111.43億
|118.65億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.37
|3.25
|2.95
|2.39
|4.17
|營業收入
|61.51億
|72.12億
|80.22億
|89.20億
|94.67億
詳細資訊請看美股內頁：
Waste Connections Inc(WCN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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