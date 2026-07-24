鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一美國金融(FAF-US)EPS預估上修至6.96元，預估目標價為85.00元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對第一美國金融(FAF-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.74元上修至6.96元，其中最高估值6.99元，最低估值6.77元，預估目標價為85.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|最高值
|6.99(6.88)
|7.46
|最低值
|6.77(6.36)
|7.02
|平均值
|6.91(6.68)
|7.23
|中位數
|6.96(6.74)
|7.25
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|82.48億
|88.61億
|86.91億
|最低值
|79.90億
|81.20億
|86.91億
|平均值
|81.47億
|85.08億
|86.91億
|中位數
|81.73億
|84.47億
|86.91億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|11.14
|2.45
|2.07
|1.26
|6.00
|營業收入
|92.14億
|75.94億
|59.98億
|61.21億
|74.45億
詳細資訊請看美股內頁：
第一美國金融(FAF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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