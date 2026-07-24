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鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一美國金融(FAF-US)EPS預估上修至6.96元，預估目標價為85.00元

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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對第一美國金融(FAF-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.74元上修至6.96元，其中最高估值6.99元，最低估值6.77元，預估目標價為85.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年
最高值6.99(6.88)7.46
最低值6.77(6.36)7.02
平均值6.91(6.68)7.23
中位數6.96(6.74)7.25

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值82.48億88.61億86.91億
最低值79.90億81.20億86.91億
平均值81.47億85.08億86.91億
中位數81.73億84.47億86.91億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS11.142.452.071.266.00
營業收入92.14億75.94億59.98億61.21億74.45億

詳細資訊請看美股內頁：
第一美國金融(FAF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFAF

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