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鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾福克南方(NSC-US)EPS預估上修至12.84元，預估目標價為360.00元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對諾福克南方(NSC-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.36元上修至12.84元，其中最高估值13.26元，最低估值12.19元，預估目標價為360.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值13.26(13.05)14.6516.3517.35
最低值12.19(11.9)13.2714.6816.53
平均值12.79(12.43)14.2115.5916.91
中位數12.84(12.36)14.2515.5316.85

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值133.98億142.19億148.43億151.32億
最低值126.85億130.71億136.40億142.61億
平均值131.57億137.15億143.42億147.93億
中位數132.16億137.22億143.20億149.87億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS12.1113.888.0211.5712.75
營業收入111.42億127.45億121.56億121.23億121.80億

詳細資訊請看美股內頁：
諾福克南方(NSC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNSC

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