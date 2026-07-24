鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾福克南方(NSC-US)EPS預估上修至12.84元，預估目標價為360.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對諾福克南方(NSC-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.36元上修至12.84元，其中最高估值13.26元，最低估值12.19元，預估目標價為360.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.26(13.05)
|14.65
|16.35
|17.35
|最低值
|12.19(11.9)
|13.27
|14.68
|16.53
|平均值
|12.79(12.43)
|14.21
|15.59
|16.91
|中位數
|12.84(12.36)
|14.25
|15.53
|16.85
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|133.98億
|142.19億
|148.43億
|151.32億
|最低值
|126.85億
|130.71億
|136.40億
|142.61億
|平均值
|131.57億
|137.15億
|143.42億
|147.93億
|中位數
|132.16億
|137.22億
|143.20億
|149.87億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|12.11
|13.88
|8.02
|11.57
|12.75
|營業收入
|111.42億
|127.45億
|121.56億
|121.23億
|121.80億
詳細資訊請看美股內頁：
諾福克南方(NSC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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