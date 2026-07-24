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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.32元上修至0.32元，其中最高估值0.41元，最低估值0.23元，預估目標價為29.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.41(0.41)
|1.32
|1.57
|2.39
|最低值
|0.23(0.23)
|0.53
|0.69
|1.11
|平均值
|0.32(0.32)
|0.74
|1.1
|1.75
|中位數
|0.32(0.32)
|0.7
|1.17
|1.75
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|27.22億
|33.10億
|39.50億
|46.84億
|最低值
|26.61億
|30.81億
|34.95億
|42.47億
|平均值
|26.82億
|31.98億
|37.39億
|44.65億
|中位數
|26.81億
|31.91億
|37.44億
|44.65億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.29
|-0.56
|-0.07
|-2.66
|營業收入
|10.09億
|12.78億
|15.97億
|19.62億
詳細資訊請看美股內頁：
Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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