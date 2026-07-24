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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對杭庭頓(HBAN-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.49元下修至1.44元，其中最高估值1.63元，最低估值1.33元，預估目標價為20.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.63(1.64)
|1.93
|2.15
|1.73
|最低值
|1.33(1.38)
|1.86
|2.1
|1.73
|平均值
|1.46(1.49)
|1.9
|2.12
|1.73
|中位數
|1.44(1.49)
|1.9
|2.11
|1.73
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|113.70億
|124.71億
|133.40億
|最低值
|112.07億
|120.76億
|127.18億
|平均值
|112.82億
|122.89億
|129.59億
|中位數
|112.91億
|122.90億
|128.91億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.90
|1.45
|1.24
|1.22
|1.39
|營業收入
|59.38億
|78.79億
|107.75億
|118.46億
|123.73億
詳細資訊請看美股內頁：
杭庭頓(HBAN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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