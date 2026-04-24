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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：杭庭頓(HBAN-US)EPS預估上修至1.43元，預估目標價為20.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對杭庭頓(HBAN-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.41元上修至1.43元，其中最高估值1.63元，最低估值1.12元，預估目標價為20.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.63(1.63)1.952.21
最低值1.12(1.12)1.852.05
平均值1.44(1.45)1.912.12
中位數1.43(1.41)1.922.1

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值114.75億125.85億134.38億
最低值112.06億122.76億127.11億
平均值113.61億124.24億130.45億
中位數113.65億124.54億130.17億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.901.451.241.221.39
營業收入59.38億78.79億107.75億118.46億123.73億

詳細資訊請看美股內頁：
杭庭頓(HBAN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHBAN

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