鉅亨速報 - Factset 最新調查：杭庭頓(HBAN-US)EPS預估上修至1.43元，預估目標價為20.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對杭庭頓(HBAN-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.41元上修至1.43元，其中最高估值1.63元，最低估值1.12元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.63(1.63)
|1.95
|2.21
|最低值
|1.12(1.12)
|1.85
|2.05
|平均值
|1.44(1.45)
|1.91
|2.12
|中位數
|1.43(1.41)
|1.92
|2.1
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|114.75億
|125.85億
|134.38億
|最低值
|112.06億
|122.76億
|127.11億
|平均值
|113.61億
|124.24億
|130.45億
|中位數
|113.65億
|124.54億
|130.17億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.90
|1.45
|1.24
|1.22
|1.39
|營業收入
|59.38億
|78.79億
|107.75億
|118.46億
|123.73億
詳細資訊請看美股內頁：
杭庭頓(HBAN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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