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鉅亨速報 - Factset 最新調查：杭庭頓(HBAN-US)EPS預估上修至1.5元，預估目標價為20.00元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對杭庭頓(HBAN-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.46元上修至1.5元，其中最高估值1.64元，最低估值1.35元，預估目標價為20.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.64(1.64)1.952.16
最低值1.35(1.35)1.862.1
平均值1.49(1.47)1.912.13
中位數1.5(1.46)1.92.14

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值114.23億125.33億132.59億
最低值112.27億121.48億127.82億
平均值113.38億123.32億130.11億
中位數113.54億122.97億129.55億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.901.451.241.221.39
營業收入59.38億78.79億107.75億118.46億123.73億

詳細資訊請看美股內頁：
杭庭頓(HBAN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHBAN

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