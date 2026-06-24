鉅亨速報 - Factset 最新調查：杭庭頓(HBAN-US)EPS預估上修至1.5元，預估目標價為20.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對杭庭頓(HBAN-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.46元上修至1.5元，其中最高估值1.64元，最低估值1.35元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.64(1.64)
|1.95
|2.16
|最低值
|1.35(1.35)
|1.86
|2.1
|平均值
|1.49(1.47)
|1.91
|2.13
|中位數
|1.5(1.46)
|1.9
|2.14
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|114.23億
|125.33億
|132.59億
|最低值
|112.27億
|121.48億
|127.82億
|平均值
|113.38億
|123.32億
|130.11億
|中位數
|113.54億
|122.97億
|129.55億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.90
|1.45
|1.24
|1.22
|1.39
|營業收入
|59.38億
|78.79億
|107.75億
|118.46億
|123.73億
詳細資訊請看美股內頁：
杭庭頓(HBAN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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