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鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位不動產信託(DLR-US)EPS預估上修至2.73元，預估目標價為220.00元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對數位不動產信託(DLR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.99元上修至2.73元，其中最高估值3.13元，最低估值1.32元，預估目標價為220.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.13(2.81)3.714.024.65
最低值1.32(1.32)1.521.572.02
平均值2.46(2.12)2.462.993.74
中位數2.73(1.99)2.373.154.33

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值71.93億81.13億97.34億117.42億
最低值67.03億70.59億74.96億81.00億
平均值69.28億76.94億87.15億98.23億
中位數68.31億77.03億87.07億100.66億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.941.113.001.623.58
營業收入44.28億46.92億54.77億55.55億61.13億

詳細資訊請看美股內頁：
數位不動產信託(DLR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDLR

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