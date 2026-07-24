鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位不動產信託(DLR-US)EPS預估上修至2.73元，預估目標價為220.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對數位不動產信託(DLR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.99元上修至2.73元，其中最高估值3.13元，最低估值1.32元，預估目標價為220.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.13(2.81)
|3.71
|4.02
|4.65
|最低值
|1.32(1.32)
|1.52
|1.57
|2.02
|平均值
|2.46(2.12)
|2.46
|2.99
|3.74
|中位數
|2.73(1.99)
|2.37
|3.15
|4.33
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|71.93億
|81.13億
|97.34億
|117.42億
|最低值
|67.03億
|70.59億
|74.96億
|81.00億
|平均值
|69.28億
|76.94億
|87.15億
|98.23億
|中位數
|68.31億
|77.03億
|87.07億
|100.66億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.94
|1.11
|3.00
|1.62
|3.58
|營業收入
|44.28億
|46.92億
|54.77億
|55.55億
|61.13億
詳細資訊請看美股內頁：
數位不動產信託(DLR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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