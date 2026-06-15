鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位不動產信託(DLR-US)EPS預估下修至2.02元，預估目標價為220.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對數位不動產信託(DLR-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.06元下修至2.02元，其中最高估值2.73元，最低估值1.28元，預估目標價為220.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.73(2.73)
|3.54
|3.91
|5.61
|最低值
|1.28(1.28)
|1.52
|1.57
|2.02
|平均值
|2.06(2.09)
|2.22
|2.62
|3.45
|中位數
|2.02(2.06)
|2.08
|2.46
|3.32
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|68.69億
|80.88億
|91.33億
|110.62億
|最低值
|66.98億
|70.59億
|74.96億
|81.00億
|平均值
|67.46億
|75.10億
|84.16億
|94.19億
|中位數
|67.21億
|74.82億
|83.17億
|94.47億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.94
|1.11
|3.00
|1.62
|3.58
|營業收入
|44.28億
|46.92億
|54.77億
|55.55億
|61.13億
詳細資訊請看美股內頁：
數位不動產信託(DLR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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