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鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位不動產信託(DLR-US)EPS預估上修至2.06元，預估目標價為220.00元

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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對數位不動產信託(DLR-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.02元上修至2.06元，其中最高估值2.73元，最低估值1.28元，預估目標價為220.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.73(2.73)3.533.915.61
最低值1.28(1)1.521.572.02
平均值2.09(2.04)2.252.683.36
中位數2.06(2.02)2.112.553.11

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值68.69億80.88億91.33億110.62億
最低值66.28億70.59億74.96億81.00億
平均值67.42億75.04億83.98億92.78億
中位數67.21億74.77億83.07億93.66億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.941.113.001.623.58
營業收入44.28億46.92億54.77億55.55億61.13億

詳細資訊請看美股內頁：
數位不動產信託(DLR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDLR

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