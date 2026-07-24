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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Darling Ingredients Inc(DAR-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.45元上修至4.6元，其中最高估值5.63元，最低估值3.68元，預估目標價為76.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.63(5.63)
|6.34
|5.87
|4.83
|最低值
|3.68(3.54)
|3.92
|4.04
|4.83
|平均值
|4.68(4.59)
|5.07
|4.74
|4.83
|中位數
|4.6(4.45)
|5.16
|4.53
|4.83
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|69.45億
|71.97億
|72.77億
|69.87億
|最低值
|64.32億
|63.45億
|66.64億
|69.87億
|平均值
|67.73億
|69.41億
|69.73億
|69.87億
|中位數
|68.49億
|70.53億
|69.64億
|69.87億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.90
|4.49
|3.99
|1.73
|0.39
|營業收入
|47.36億
|65.12億
|67.53億
|57.18億
|61.40億
詳細資訊請看美股內頁：
Darling Ingredients Inc(DAR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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