鉅亨速報 - Factset 最新調查：Darling Ingredients Inc(DAR-US)EPS預估上修至4.27元，預估目標價為76.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Darling Ingredients Inc(DAR-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.15元上修至4.27元，其中最高估值5.57元，最低估值3.54元，預估目標價為76.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.57(5.57)
|6.15
|4.58
|4.83
|最低值
|3.54(3.54)
|3.86
|4.04
|4.83
|平均值
|4.42(4.33)
|4.91
|4.37
|4.83
|中位數
|4.27(4.15)
|4.61
|4.48
|4.83
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|69.94億
|72.18億
|70.47億
|69.87億
|最低值
|64.32億
|63.45億
|66.64億
|69.87億
|平均值
|67.63億
|69.38億
|69.14億
|69.87億
|中位數
|67.98億
|70.36億
|69.72億
|69.87億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.90
|4.49
|3.99
|1.73
|0.39
|營業收入
|47.36億
|65.12億
|67.53億
|57.18億
|61.40億
詳細資訊請看美股內頁：
Darling Ingredients Inc(DAR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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