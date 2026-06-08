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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Darling Ingredients Inc(DAR-US)EPS預估上修至4.35元，預估目標價為77.00元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Darling Ingredients Inc(DAR-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.25元上修至4.35元，其中最高估值5.57元，最低估值3.54元，預估目標價為77.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.57(5.57)6.154.484.83
最低值3.54(3.54)3.83.854.6
平均值4.43(4.41)4.934.184.71
中位數4.35(4.25)4.514.194.71

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值69.94億72.18億70.47億69.87億
最低值64.32億63.63億66.98億69.87億
平均值67.51億69.43億69.22億69.87億
中位數68.09億70.71億69.71億69.87億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.904.493.991.730.39
營業收入47.36億65.12億67.53億57.18億61.40億

詳細資訊請看美股內頁：
Darling Ingredients Inc(DAR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDAR

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Darling Ingredients Inc59.26-2.40%

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