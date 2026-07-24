鉅亨速報 - Factset 最新調查：Graco Inc.(GGG-US)EPS預估上修至3.22元，預估目標價為94.50元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Graco Inc.(GGG-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.1元上修至3.22元，其中最高估值3.35元，最低估值3.07元，預估目標價為94.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.35(3.34)
|3.56
|3.9
|最低值
|3.07(3.05)
|3.35
|3.6
|平均值
|3.22(3.13)
|3.45
|3.75
|中位數
|3.22(3.1)
|3.48
|3.76
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|24.07億
|25.83億
|26.62億
|最低值
|23.46億
|24.28億
|25.42億
|平均值
|23.57億
|24.68億
|25.92億
|中位數
|23.51億
|24.58億
|25.74億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.52
|2.66
|2.94
|2.82
|3.08
|營業收入
|19.88億
|21.44億
|21.96億
|21.13億
|22.37億
詳細資訊請看美股內頁：
Graco Inc.(GGG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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