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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Graco Inc.(GGG-US)EPS預估上修至3.22元，預估目標價為94.50元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Graco Inc.(GGG-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.1元上修至3.22元，其中最高估值3.35元，最低估值3.07元，預估目標價為94.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.35(3.34)3.563.9
最低值3.07(3.05)3.353.6
平均值3.22(3.13)3.453.75
中位數3.22(3.1)3.483.76

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值24.07億25.83億26.62億
最低值23.46億24.28億25.42億
平均值23.57億24.68億25.92億
中位數23.51億24.58億25.74億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.522.662.942.823.08
營業收入19.88億21.44億21.96億21.13億22.37億

詳細資訊請看美股內頁：
Graco Inc.(GGG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGGG

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