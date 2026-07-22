鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-23 07:20

《CNBC》報導，美國總統川普周三 (22 日) 表示，只要伊朗向荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的船隻開火，美國就會摧毀伊朗的橋梁或發電廠，包括位於首都德黑蘭的設施。

這項威脅透過川普在社群平台 Truth Social 上的貼文公布，使原本已因雙方停火破裂而緊張的美伊關係進一步升高。近期已有三名美軍官兵喪生，川普於周三稍晚出席迎接他們遺體返國的儀式。

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川普在貼文中寫道，「從現在開始，只要伊朗伊斯蘭共和國以飛彈、火箭、無人機或任何其他裝置或武器攻擊荷姆茲海峽的船隻，美國就會轟炸並摧毀一座橋梁或一座發電廠。」

他進一步指出，攻擊目標包括「位於德黑蘭首都內或鄰近地區的設施。」

伊朗隨即回應，若華府兌現川普的威脅，伊朗將攻擊中東地區與美國利益相關的基礎建設及能源設施。

伊朗官媒塔斯尼姆通訊社 (Tasnim News Agency) 在 Telegram 引述一名匿名軍方消息人士表示，「如果美國攻擊伊朗的橋梁或發電廠，伊朗將對區域內的基礎建設、橋梁，以及美國擁有利益的能源設施發動攻擊。」

該消息人士並表示，伊朗仍決心控制荷姆茲海峽的通行，船舶只有在事先與德黑蘭協調，並依照伊朗安排航行的情況下，才能安全通過。

當日稍早，美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 指控伊朗並未「認真」與美國達成協議，同時重申華府仍致力於透過外交途徑解決中東衝突。

他的發言正值美軍中央司令部連續第 11 晚對伊朗目標發動攻擊，持續試圖確保荷姆茲海峽這條全球重要石油運輸航道的通行。

美軍中央司令部表示，本次攻擊目標包括軍事指揮中心、無人機儲存設施及軍事後勤基礎設施。

盧比歐在菲律賓舉行的東協 (ASEAN) 外長會議上表示，美伊談判的一項主要分歧，在於伊朗要求擁有控制荷姆茲海峽航運的權利，而這項權利並未受到國際法承認。

他警告，「如果我們在中東開創一個先例，讓一個國家可以自行決定控制國際水道、向船舶收取通行費，不付款就炸毀船隻，那將是個極其危險的先例，而且這種情況將在世界其他地區重演，包括亞洲。」

盧比歐似乎話中有話的提到中國，「放眼全世界，如果有一個地區最不需要我再解釋國際水道航行自由的重要性，那就是這個地區。」外界普遍認為，這番話是暗指中國在南海的主權主張。

盧比歐稍晚再次表示，美國仍希望透過外交方式結束戰爭。「如果有可能，美國非常希望透過外交達成協議，希望能與伊朗達成共識...... 例如伊朗承諾不再支持恐怖主義，也不再尋求核武或發展製造核武所需的能力。」