鉅亨網記者魏志豪 台北
長華 *(8070-TW) 今 (12) 日公告，董事會決議通過處分頎邦 (6147-TW) 持股，在不超過 10,000,000 股範圍內，按市場價格於公開市場分次處分股票，依照其持股數量與頎邦今日收盤價換算，其持股價值高達 71 億元。
長華 * 於 2020 年看好薄膜覆晶 (COF) 發展，買進頎邦股票，當時由於長華 * 轉投資的易華電 (6552-TW) 與頎邦有訴訟案進行，引起外界關注。但隨著時間推進，雙方合作未果，長華 * 決定自 2021 年陸續處分頎邦股票，實現資本利得。
頎邦近期因傳出金凸塊製程獲光通訊晶片採用，股價一路噴漲，從年初至今漲幅超過 3 倍，而長華至今仍持有頎邦 3 萬 1,730 張持股，以頎邦今日收盤價 224 元推算，持股價值高達 71 億元，與當時買進股價相比已是數倍成長，潛在獲利驚人。
以下為長華 * 處分頎邦持股時程
- 2022 年 12 月 13 日至 2023 年 12 月 12 日處分 4,532 張，每股價格 70.6 元，處分利益達 2,355 萬元。
- 2023 年 12 月 13 日至 2023 年 12 月 27 日處分 4,028 張，每股價格 74.63 元，處分利益 3,709 萬元。
- 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 3 月 19 日處分 4,239 張，每股價格 76.07 元，處分利益 4,513 萬元。
- 2024 年 3 月 20 日至 2024 年 8 月 14 日處分 3,914 張，每股價格 76.88 元，處分利益 4,481 萬元。
- 2026 年 3 月 17 日至 2026 年 4 月 10 日處分 3,862 張，每股價格 92.64 元，處分利益 1.05 億元。
- 2026 年 4 月 13 日至 2026 年 5 月 4 日處分 2,211 張，每股價格 139.91 元，處分利益達 1.64 億元。
- 2026 年 5 月 5 日至 2026 年 5 月 12 日處分 1,825 張，每股價格 181.52 元，處分利益 2.1 億元。
- 2026 年 5 月 15 日至 2026 年 6 月 2 日處分 1,338 張，每股價格 233.9 元，處分利益 2.23 億元。
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