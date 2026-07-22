鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-22 10:52

日月光旗下 Ainos(AIMD-US) 宣布，旗下 AI Nose 已累積收集超過 6.13 億筆工業環境氣味資料，資料主要來自半導體製造場域。Ainos 表示，隨著 AI Nose 部署規模持續擴大，公司正加速累積真實世界氣味資料，並據此強化其開發的嗅覺語言模型 Smell Language Model（SLM），逐步推進 Smell Intelligence Network（氣味智慧網路）的長期布局。

AI Nose 可持續擷取環境中的氣味模式，並將其轉換為機器可讀資料，用於建立及優化專有 Smell ID。透過實際場域長時間運作，平台可持續學習，提升 Smell AI 對不同氣味模式的辨識與應用能力。

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Ainos 董事長暨執行長 Eddy Tsai 表示：「Smell AI 是一個以真實世界資料為基礎、持續學習的 AI 平台。每新增一套 AI Nose 部署，都能進一步擴充 Smell ID、強化 Smell Language Model，並推動 Smell Intelligence Network 的發展。真實世界資料將是 Smell AI 建立長期競爭力的重要基礎。」

Ainos 指出，傳統感測系統多半著重於特定物質或單次數值量測，Smell AI 則可持續將空氣中的化學訊息轉換為結構化、機器可讀的資料，形成可長期累積與分析的資料資產。公司認為，Smell AI 有機會成為 Physical AI 的新型感知層，協助 AI 系統掌握過去難以數位化的環境化學訊號。

Ainos 表示，隨著 AI Nose 部署據點增加，Smell ID 資料將持續擴充，進一步強化 Smell Language Model，並逐步建構 Smell Intelligence Network，為下一代 Physical AI 提供新的環境感知能力。