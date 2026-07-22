鉅亨網記者吳承諦 台北
日月光旗下 Ainos(AIMD-US) 宣布，旗下 AI Nose 已累積收集超過 6.13 億筆工業環境氣味資料，資料主要來自半導體製造場域。Ainos 表示，隨著 AI Nose 部署規模持續擴大，公司正加速累積真實世界氣味資料，並據此強化其開發的嗅覺語言模型 Smell Language Model（SLM），逐步推進 Smell Intelligence Network（氣味智慧網路）的長期布局。
AI Nose 可持續擷取環境中的氣味模式，並將其轉換為機器可讀資料，用於建立及優化專有 Smell ID。透過實際場域長時間運作，平台可持續學習，提升 Smell AI 對不同氣味模式的辨識與應用能力。
Ainos 董事長暨執行長 Eddy Tsai 表示：「Smell AI 是一個以真實世界資料為基礎、持續學習的 AI 平台。每新增一套 AI Nose 部署，都能進一步擴充 Smell ID、強化 Smell Language Model，並推動 Smell Intelligence Network 的發展。真實世界資料將是 Smell AI 建立長期競爭力的重要基礎。」
Ainos 指出，傳統感測系統多半著重於特定物質或單次數值量測，Smell AI 則可持續將空氣中的化學訊息轉換為結構化、機器可讀的資料，形成可長期累積與分析的資料資產。公司認為，Smell AI 有機會成為 Physical AI 的新型感知層，協助 AI 系統掌握過去難以數位化的環境化學訊號。
Ainos 表示，隨著 AI Nose 部署據點增加，Smell ID 資料將持續擴充，進一步強化 Smell Language Model，並逐步建構 Smell Intelligence Network，為下一代 Physical AI 提供新的環境感知能力。
目前，Ainos 已在全球半導體封測龍頭的廠區展開 Smell AI 商業部署；同時也正推進先進半導體製造環境的應用。除半導體產業外，公司亦持續拓展智慧工廠、機器人及醫療基礎建設等應用，進一步累積跨產業、跨場域的真實世界氣味資料。
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