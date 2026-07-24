AI算力戰火蔓延至先進封裝！Amkor獲輝達15億美元封測廠擴建投資 盤後暴漲15%

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-24 09:55

全球 AI 晶片龍頭輝達週四 (23 日) 宣布，與總部位於亞利桑那州的美國封測大廠 Amkor Technology 簽署一份總值 15 億美元的戰略協議，輝達將以預付款形式注資，協助後者提升其在亞利桑那州的先進封裝與測試產能。消息一出，Amokor 股價盤後一度飆漲約 15%。

(圖:shutterstock)

封裝是半導體製造的最終關鍵工序，晶片被置入外殼、與週邊元件互聯後才能成為可部署的算力零件。在 Blackwell、Rubin 等 AI 平台中，高階封裝更直接決定頻寬、良率與交付節奏。

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亞利桑那州新產能並非取代亞洲佈局，而是與 Amkor 既有的亞洲封測網絡互補，打造「地理多元、抗斷鍊」的全球供應鏈。

對輝達而言，這是其密集落地的供應鏈綁定案之一。在台積電 CoWoS 等先進封裝產能被 AI 需求擠爆、交期拉長至百週量級的背景下，提前用資金鎖住美國本土封測餘量，已成必要選項。