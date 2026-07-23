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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.84元下修至2.77元，其中最高估值3.73元，最低估值2.42元，預估目標價為38.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.73(3.73)
|5.23
|4.6
|4.1
|最低值
|2.42(2.42)
|2.17
|2.02
|1.37
|平均值
|2.8(2.84)
|3.13
|3.23
|2.63
|中位數
|2.77(2.84)
|3.23
|3.23
|2.87
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|120.14億
|133.48億
|120.04億
|95.21億
|最低值
|87.72億
|75.23億
|72.96億
|50.66億
|平均值
|97.59億
|101.27億
|97.76億
|76.33億
|中位數
|96.64億
|102.26億
|95.84億
|83.11億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.18
|-0.47
|0.34
|0.77
|1.96
|營業收入
|37.29億
|34.55億
|42.40億
|51.49億
|70.51億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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