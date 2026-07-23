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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對景碩(3189-TW)做出2026年EPS預估：中位數由10.92元下修至10.57元，其中最高估值13.36元，最低估值6.56元，預估目標價為940元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|13.36(13.36)
|38.61
|71.83
|最低值
|6.56(8.52)
|13.97
|31.97
|平均值
|10.3(10.58)
|23.29
|46.46
|中位數
|10.57(10.92)
|21.42
|41.12
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|56,055,000
|96,308,250
|154,184,780
|最低值
|50,204,000
|63,954,000
|86,744,560
|平均值
|53,692,770
|77,726,380
|112,620,320
|中位數
|53,881,800
|75,982,000
|103,205,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,595,936
|48,889
|47,516
|6,976,792
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|39,351,096
|30,534,979
|26,832,187
|41,626,486
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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