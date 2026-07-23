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鉅亨速報 - Factset 最新調查：SEI Investments Co.(SEIC-US)EPS預估上修至6.38元，預估目標價為120.00元

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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對SEI Investments Co.(SEIC-US)做出2026年EPS預估：中位數由6元上修至6.38元，其中最高估值6.43元，最低估值6.22元，預估目標價為120.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.43(6.33)7.248.059.2
最低值6.22(5.84)6.667.649.2
平均值6.34(6.02)7.017.859.2
中位數6.38(6)7.077.879.2

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值26.46億29.23億31.74億31.67億
最低值25.75億27.15億29.25億31.67億
平均值25.98億28.14億30.33億31.67億
中位數25.92億28.12億30.18億31.67億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.813.463.464.415.63
營業收入19.17億19.89億19.22億21.27億23.00億

詳細資訊請看美股內頁：
SEI Investments Co.(SEIC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSEIC

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