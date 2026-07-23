鉅亨速報 - Factset 最新調查：SEI Investments Co.(SEIC-US)EPS預估上修至6.38元，預估目標價為120.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對SEI Investments Co.(SEIC-US)做出2026年EPS預估：中位數由6元上修至6.38元，其中最高估值6.43元，最低估值6.22元，預估目標價為120.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.43(6.33)
|7.24
|8.05
|9.2
|最低值
|6.22(5.84)
|6.66
|7.64
|9.2
|平均值
|6.34(6.02)
|7.01
|7.85
|9.2
|中位數
|6.38(6)
|7.07
|7.87
|9.2
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|26.46億
|29.23億
|31.74億
|31.67億
|最低值
|25.75億
|27.15億
|29.25億
|31.67億
|平均值
|25.98億
|28.14億
|30.33億
|31.67億
|中位數
|25.92億
|28.12億
|30.18億
|31.67億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.81
|3.46
|3.46
|4.41
|5.63
|營業收入
|19.17億
|19.89億
|19.22億
|21.27億
|23.00億
詳細資訊請看美股內頁：
SEI Investments Co.(SEIC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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