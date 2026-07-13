鉅亨速報 - Factset 最新調查：SEI Investments Co.(SEIC-US)EPS預估上修至6元，預估目標價為115.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對SEI Investments Co.(SEIC-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.9元上修至6元，其中最高估值6.33元，最低估值5.84元，預估目標價為115.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.33(6.33)
|7.25
|8.25
|9.5
|最低值
|5.84(5.84)
|6.54
|7.25
|9.5
|平均值
|6.02(5.97)
|6.8
|7.68
|9.5
|中位數
|6(5.9)
|6.74
|7.54
|9.5
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|26.43億
|29.12億
|31.54億
|32.04億
|最低值
|25.42億
|27.14億
|28.80億
|32.04億
|平均值
|26.01億
|28.18億
|30.11億
|32.04億
|中位數
|26.01億
|28.16億
|29.98億
|32.04億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.81
|3.46
|3.46
|4.41
|5.63
|營業收入
|19.17億
|19.89億
|19.22億
|21.27億
|23.00億
詳細資訊請看美股內頁：
SEI Investments Co.(SEIC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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