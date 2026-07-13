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鉅亨速報 - Factset 最新調查：SEI Investments Co.(SEIC-US)EPS預估上修至6元，預估目標價為115.00元

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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對SEI Investments Co.(SEIC-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.9元上修至6元，其中最高估值6.33元，最低估值5.84元，預估目標價為115.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.33(6.33)7.258.259.5
最低值5.84(5.84)6.547.259.5
平均值6.02(5.97)6.87.689.5
中位數6(5.9)6.747.549.5

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值26.43億29.12億31.54億32.04億
最低值25.42億27.14億28.80億32.04億
平均值26.01億28.18億30.11億32.04億
中位數26.01億28.16億29.98億32.04億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.813.463.464.415.63
營業收入19.17億19.89億19.22億21.27億23.00億

詳細資訊請看美股內頁：
SEI Investments Co.(SEIC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSEIC

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