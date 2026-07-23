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智邦(2345-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利15元。
以今日(7月23日)收盤價2325.00元計算，預估參考價為2310.0元，息值合計為15.0元，股息殖利率0.65%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
智邦(2345-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為1.CC01060 2.CC01070 3.F401010 4.研發開發製造銷售:電腦網路。系統,用戶端通訊電子設備,光電通訊設備,特定功能之積體電路,。不斷電系統電源供應器及其零組件,相關之進出口貿易業務。近5日股價下跌2.35%，集中市場加權指數下跌1.77%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/30
|2325.00
|15.0
|0.65%
|0.0
|2025/07/30
|852.0
|11.0
|1.29%
|0.0
|2024/07/31
|510.0
|9.9956
|1.96%
|0.0
|2023/08/02
|394.5
|7.4998
|1.9%
|0.0
|2022/08/04
|253.0
|5.9987
|2.37%
|0.0
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