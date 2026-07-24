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盤後速報 - 勤美(1532)下週(7月31日)除息0.8元，預估參考價22.5元

鉅亨網新聞中心

勤美(1532-TW)下週(7月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

以今日(7月24日)收盤價23.30元計算，預估參考價為22.5元，息值合計為0.8元，股息殖利率3.43%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

勤美(1532-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為金屬成型事業：各種金屬件之製造加工與組裝銷售。建設住宅事業：住宅及大樓之開發租售。生活創新事業：經營零售百貨業務、國際觀光旅館業務等。近5日股價下跌1.27%，集中市場加權指數下跌1.7%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/31 23.30 0.8 3.43% 0.0
2025/07/22 26.6 1.73373 6.52% 0.0
2024/08/29 40.3 1.43413 3.56% 0.0
2023/07/17 36.25 1.19999 3.31% 0.0
2022/07/14 30.45 2.11 6.93% 0.0

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集中市場加權指數43654.84-2.67%
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