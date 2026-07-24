盤後速報 - 勤美(1532)下週(7月31日)除息0.8元，預估參考價22.5元
鉅亨網新聞中心
勤美(1532-TW)下週(7月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
以今日(7月24日)收盤價23.30元計算，預估參考價為22.5元，息值合計為0.8元，股息殖利率3.43%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
勤美(1532-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為金屬成型事業：各種金屬件之製造加工與組裝銷售。建設住宅事業：住宅及大樓之開發租售。生活創新事業：經營零售百貨業務、國際觀光旅館業務等。近5日股價下跌1.27%，集中市場加權指數下跌1.7%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/31
|23.30
|0.8
|3.43%
|0.0
|2025/07/22
|26.6
|1.73373
|6.52%
|0.0
|2024/08/29
|40.3
|1.43413
|3.56%
|0.0
|2023/07/17
|36.25
|1.19999
|3.31%
|0.0
|2022/07/14
|30.45
|2.11
|6.93%
|0.0
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