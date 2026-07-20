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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智邦(2345-TW)做出2026年EPS預估：中位數由82.63元上修至83.21元，其中最高估值89.99元，最低估值67.29元，預估目標價為3500元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|89.99(89.99)
|139.48
|204.45
|最低值
|67.29(65.05)
|80.13
|144.42
|平均值
|82.57(80.98)
|112.36
|161.29
|中位數
|83.21(82.63)
|113.9
|158.72
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|400,460,000
|600,388,390
|850,650,280
|最低值
|340,779,000
|407,444,000
|587,731,270
|平均值
|380,686,540
|510,019,890
|703,805,640
|中位數
|380,428,330
|518,368,000
|706,162,760
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|26,341,712
|11,999,671
|8,920,165
|8,165,812
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|248,319,703
|110,424,744
|84,188,426
|77,205,223
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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