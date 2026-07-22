盤後速報 - 世紀鋼(9958)次交易(23)日除息4.5元，參考價111.0元
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世紀鋼(9958-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。
首日參考價為111.0元，相較今日收盤價115.50元，息值合計為4.5元，股息殖利率3.9%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|115.50
|4.5
|3.9%
|0.0
|2025/08/08
|193.0
|4.16201
|2.16%
|0.0
|2024/08/22
|209.0
|2.91195
|1.39%
|0.0
|2023/08/31
|157.5
|0.49425
|0.31%
|0.0
|2022/09/20
|80.8
|2.9891
|3.7%
|0.0
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