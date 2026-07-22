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盤後速報 - 世紀鋼(9958)次交易(23)日除息4.5元，參考價111.0元

鉅亨網新聞中心

世紀鋼(9958-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。

首日參考價為111.0元，相較今日收盤價115.50元，息值合計為4.5元，股息殖利率3.9%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 115.50 4.5 3.9% 0.0
2025/08/08 193.0 4.16201 2.16% 0.0
2024/08/22 209.0 2.91195 1.39% 0.0
2023/08/31 157.5 0.49425 0.31% 0.0
2022/09/20 80.8 2.9891 3.7% 0.0


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