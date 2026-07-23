鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-23 11:06

受限美國老舊電網難以負荷 AI 高耗量，加上傳統電網的併網進度得拖 3 至 7 年不等，為讓 AI 資料中心 (AIDC) 加速上線，亞馬遜、微軟、谷歌、Meta 等科技巨頭，正走向 Bring Your Own Lunch(BYOL) 的自己蓋電廠模式，帶動 AIDC 自帶電商機大增，法人表示，AIDC 中長期發展「猛建樂」，自帶電模式又催生美 AI 用電市場，掀新一輪工業級規模的搶電大戰，有望帶動電力主題 ETF 長線績效俏，建議投資人看好 AI 電力需求，可透過電力 ETF 參與 AIDC 自帶電新商機。

AI算力缺電催生「BYOL自帶電」商機 電力主題ETF績效發燙。(圖：shutterstock)

銀行財富管理主管表示，近年海外能源商品種類大增，ETF 除台新美國電力基建 (009805-TW)、中信數據及電力 (009819-TW)、富邦 ESG 綠色電力 (00920-TW)、FT 潔淨能源 (00899-TW)、中信電池及儲能 (00902-TW) 等 5 檔電力主題 ETF 上架外，共同基金方面，台新全球 AI 電力基金也將於 8/10 展開募集，連同其他已上架的水電瓦斯、數位基建等概念基金，顯示今年來電力主被動商品一直引爆市場話題、投資熱度也持續升溫。

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根據 CMoney 統計，截至 7/22 為止，今年海外電力相關 ETF 整體表現不俗，其中，009805 台新美國電力基建、00920 富邦 ESG 綠色電力與 00899FT 潔淨能源等 3 檔今年來績效大出風頭，股價漲幅都達兩位數以上，表現相對突出。

若觀察近期績效表現，近 3 個月績效由台新 009805、FT 華美 00899 兩檔維持正報酬，表現仍維持領先，顯示綠電、電力基建兩大能源板塊，近期承受金融市場去槓桿、擠泡沫壓力，電力股反而凸顯公用事業防禦投資特性，扮演股市的資金避風港。

台新美國電力基建 ETF(009805-TW) 經理人劉恆誌表示，美國 AIDC 自帶電潛在商機龐大，主要受惠對象來自四種，一是現場發電的新能源公司，包括現場燃氣發電、核能與小型模組化反應爐業者 (SMR)，以及再生能源與太陽能開發商亦參與其中，作為業者現場部署微型燃氣發電，或者 SMR 提供 AI 所需的 24 小時不間斷的穩定基載電力，主要受惠商如 NextEra Energy(美股 NEE) 等。

二是維持電力維定的電網儲能與微電網系統商，像 Fluence Energy(FLNC) 等；同時，AIDC 自發電商機，還包括重電與配電基建設備商，例如美股重電巨頭如 Eaton(ETN)、nVent(NVT)，提供變壓單、不斷電系統 (UPS) 與電氣保護裝置；最後，尚需要高效能冷卻與能源回收系統商，因應自電商機衍生的「自帶冷卻」(BYOP&C) 需求，主要代表廠商包括 Vertiv(VRT) 等，為資料中心提供液冷與空調系統。

更進一步來看，台新投信量化投資團隊分析，未來美國 AIDC 自帶電 (供電方式) 需求，也會積極朝向「表後發電」(安裝位置在用戶電表後端) 發展，主要受惠包括燃氣渦輪機、SOFC(固態氧化物燃料電池)、儲能電池等，目前看來，SOFC 成為 AI 資料中心現場發電新解方，根據 DIGITIMES 預估，SOFC 龍頭股 Bloom Energy(BE)，將持續維持主導地位，預期 2026 年營收將成長逾 8 成，已在部分案場取代燃氣渦輪機，逐漸成為美國新電力供應趨勢。