鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-22 19:54

AI 半導體科技股經歷月初跌勢後全面上揚，包括先前跌深的太空衛星股、加密貨幣等主題，同步見止跌反彈。根據 CMoney 統計，海外股票 ETF 各類主題繁花綻放，含主動式總檔數已達 97 檔，今天盤面表現最強的標的，前三強依序為第一金太空衛星 (00910-TW) 上漲 4.78%、國泰數位支付服務 (00909-TW) 上漲 2.85%、野村稀土關鍵資源 (009821-TW) 上漲 2.7%，主動統一全球創新 (00988A-TW) 則是唯一擠進前十名榜單內的主動型海外 ETF。

太空衛星、加密貨幣止跌了！海外ETF多頭點火 00910單日大漲近5%。(圖:shutterstock)

法人觀察，這波海外股票市場反彈，各主題均見受惠，並未獨厚於特定產業，不過漲勢相對強勁的標的，多落在下半年以來跌勢較重的太空衛星、數位支付，創新科技等主題。

‌



隨著全球商業發射成本持續下降，加上各國政府擴大國防安全與低軌衛星網路支出，全球太空衛星板塊展現強勁營運能見度，第一金太空衛星 ETF 經理人曾萬勝表示，觀察太空衛星相關指數與個股，在 5 月底創歷史高點後，主要受到 SpaceX 史詩級掛牌，巨型企業資金磁吸效應，加上題材炒作後的獲利了結賣壓，以及高槓桿資金退潮與重新檢視評價等影響，造成股價劇烈震盪，高低點修正幅度逾 40%。

不過，回歸基本面觀察，整體體質並未改變。曾萬勝分析，衛星直連手機龍頭廠商 AST SpaceMobile (ASTS-US) 仍然掌握多國電信巨頭陸續簽署商轉協議，推升市場對其營收涵蓋率之期待；太空基礎建設商 Redwire (RDW-US) 與遙測數據服務商 Satellogic (SATL-US)，國防情報業者 BlackSky (BKSY-US) 及商業發射龍頭 Rocket Lab (RKLB-US) 等，皆掌握從前端發射、衛星製造，至後端數據服務，整體產業鏈動能仍然極為充沛。

曾萬勝強調，全球太空經濟規模將於 2030 至 2034 年間正式突破 1 兆美元大關，隨著太空商業化技術越發成熟，產業基本面包圍長線利多，短期內火箭衛星發射排程排緊湊，是否帶來非預期內消息或進度值得關注，同時也會為單一個股帶來急漲急跌效應，00910 採等權重與跨國分散配置，能有效緩解股價波動風險，投資人不妨善用定期定額或逢拉回分批佈局，以提前卡位全球太空衛星通訊升級的新一波成長行情。

第一金太空衛星 ETF 追蹤 Solactive 太空衛星指數投資，成分股定期審核與調整的時間為每年 2 月與 8 月，法人分析，隨著 8 月 Solactive 太空衛星指數審核及重新平衡權重，市場預期將順利納入 SpaceX。曾萬勝提醒，緊接著 SpaceX 可能面臨內部員工與早期投資人解禁賣出潮，第一波的解禁時點預估在第二季財報發佈後，時間落在 7 月底 8 月初，首波 20%~30% 的員工持股解禁可能使得股價承壓，待解禁賣壓消化，被動基金買盤回補，籌碼逐步沈澱後，有助股價長線支撐，並未助整體產業股價回穩。