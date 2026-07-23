鉅亨研報 2026-07-23 09:00

台股大盤在 7 月 22 日呈現開高走低但量能顯著放大的洗盤走勢，終場上漲 592.91 點（+1.34%），收在 44,825.78 點，成交金額大舉放量至 1 兆 160.45 億元；櫃買指數（OTC）表現亮眼，終場勁揚 13.22 點（+3.46%），收在 381.96 點。成交量順利突破兆元關卡，擺脫縮量觀望陰霾。籌碼面上，外資大舉轉賣為買，單日買超 173.44 億元，投信亦買超 169.92 億元，三大法人合計買超 319.38 億元。

台股大盤放量突破 44,800 點，夜盤上漲389點！外資轉買超173億、記憶體與IC載板狂飆 (圖:shutterstock)

一、盤勢分析

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台股早盤開高攻高，加權指數盤中最高大漲超過千點至 45,323.75 點，隨後遭遇高檔獲利了結壓制拉回，收在 44,825.78 點。成交量能放大至 1.01 兆元，顯示市場多頭換手積極。集中市場外資轉買超 173.44 億元，投信買超 169.92 億元，自營商賣超 23.98 億元。櫃買指數大漲 3.46%，收在 381.96 點，站穩短期均線，中小型強勢題材股維繫快速輪動格局。

二、強勢產業

・記憶體製造（平均上漲 +9.91%）

受惠 AI 邊緣裝置與伺服器需求爆發，加上大廠產能轉向 HBM 導致 DRAM 與 NAND Flash 供應吃緊，買盤強勢搶進。南亞科（2408）收在 445.50 元，+10.00% 亮燈漲停；華邦電（2344）收在 171.00 元，+9.97% 亮燈漲停；旺宏（2337）收在 135.00 元，大漲 +9.76%。

・銅箔基板（CCL，平均上漲 +6.33%）

新一代 AI 伺服器對 M7、M8 高階板材需求強勁，推升廠商毛利率。聯茂（6213）收在 367.00 元，+3.53%；台光電（2383）收在 5,125.00 元，+6.11%；台燿（6274）收在 1,355.00 元，逆勢大漲 +9.72%。

・ IC 基板（IC Carrier，平均上漲 +5.90%）

AI 晶片先進封裝帶動 ABF 載板需求倍增，欣興（3037）強鎖漲停，收在 907.00 元（+9.94%）；景碩（3189）大漲 +6.70%，收在 796.00 元；南電（8046）勁揚 +9.66%，收在 1,305.00 元。

三、弱勢產業

・軍工航太（飛機零組件平均 -4.81%、造船平均 -3.80%）

先前受地緣政治題材急漲後面臨高檔獲利了結賣壓。漢翔（2634）急跌 -9.93% 觸跌停，收在 64.40 元；亞航（2630）重挫 -9.68%，收在 53.20 元；長榮航太（2645）下挫 -9.30%，收在 195.00 元；雷虎（8033）下滑 -8.18%，收在 196.50 元；晟田（4541）修正 -6.74%，收在 70.60 元。

然而籌碼面顯示投信逢低逆勢承接，漢翔（2634）獲投信買超 668 張，雷虎（8033）獲投信買超 77 張，內資買盤進場鎖碼守護。

四、大戶投選股