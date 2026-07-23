鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
美國晶片大廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 執行長黃仁勳表示，中國開源人工智慧（AI）模型「非常優秀」，美國企業「應該使用」。他同時警告，限制開源模型可能反而削弱美國在 AI 領域的競爭力。
據美國《Axios》22 日（周三）報導，黃仁勳在接受採訪時說，「這些中國模型非常優秀。優秀的開源模型應該被使用。」他認為美國沒必要懼怕中國開源 AI 的發展。
黃仁勳的表態被認為與美國政府及部分 AI 企業的立場形成鮮明對比。黃仁勳表示，開源模型不會讓美國企業「被中國趕出市場」，「這種情況不可能發生，可能性零」。
黃仁勳稱，市場此前已經誤判了中國 AI 模型的影響。針對中國企業月之暗面推出的 Kimi K3 模型引發的市場擔憂，他表示，華爾街和美國政策制定者「再次誤解了影響」。
在他看來，更便宜、更開放的 AI 模型將帶動更多企業和個人使用 AI，最終擴大對輝達晶片、資料中心和運算資源的需求。「免費 AI 應該有利於硬體，有利於晶片，有利於資料中心。」
Kimi K3 模型近期引發新一輪 AI 行業震動，其特點包括接近前沿模型的性能、更低成本以及開放權重等。有人擔憂這類低成本模型可能削弱美國大規模建設 AI 基礎設施的商業邏輯。
對於美國以安全為由限制中國 AI 模型的做法，黃仁勳也提出質疑。
他指出，開放模型並不意味著存在所謂「後門」，企業可以通過安全隔離環境等方式控制風險。相反，開放性能夠讓更多研究人員發現漏洞，完善防護。
「如果世界只剩下一個模型、一個攻擊點、一個失敗源，我認為全球會更加脆弱。」黃仁勳說。