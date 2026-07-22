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鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓地產(BXP-US)EPS預估上修至2.02元，預估目標價為70.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對波士頓地產(BXP-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.96元上修至2.02元，其中最高估值2.52元，最低估值1.81元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.52(2.52)2.622.452.01
最低值1.81(1.81)1.051.62.01
平均值2.08(2.05)1.862.062.01
中位數2.02(1.96)1.862.12.01

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值36.61億38.63億37.44億35.94億
最低值32.50億33.27億34.13億35.66億
平均值34.70億35.62億36.17億35.80億
中位數34.86億35.73億36.58億35.80億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.185.411.210.091.74
營業收入28.90億31.10億32.74億34.08億34.82億

詳細資訊請看美股內頁：
波士頓地產(BXP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBXP

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