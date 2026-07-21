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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對嘉信理財(SCHW-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.29元上修至6.4元，其中最高估值6.61元，最低估值6.08元，預估目標價為122.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.61(6.6)
|8.32
|10.18
|11.52
|最低值
|6.08(6.08)
|7
|7.88
|7.47
|平均值
|6.38(6.32)
|7.7
|8.99
|9.47
|中位數
|6.4(6.29)
|7.72
|9.01
|9.45
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|285.50億
|326.86億
|383.34億
|410.19億
|最低值
|265.63億
|281.04億
|325.72億
|314.36億
|平均值
|278.43億
|311.62億
|345.10億
|357.34億
|中位數
|279.18億
|313.21億
|343.10億
|352.41億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.83
|3.50
|2.54
|2.99
|4.65
|營業收入
|189.96億
|223.07億
|255.21億
|259.99億
|276.75億
詳細資訊請看美股內頁：
嘉信理財(SCHW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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