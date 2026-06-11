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鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓地產(BXP-US)EPS預估上修至2.02元，預估目標價為65.50元

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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對波士頓地產(BXP-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.96元上修至2.02元，其中最高估值2.52元，最低估值1.53元，預估目標價為65.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.52(2.52)2.622.452.01
最低值1.53(1.53)1.051.832.01
平均值2(1.94)1.852.132.01
中位數2.02(1.96)1.82.112.01

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值35.56億37.01億37.16億35.94億
最低值33.93億34.66億35.26億35.94億
平均值34.82億35.79億36.58億35.94億
中位數34.86億35.90億36.85億35.94億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.185.411.210.091.74
營業收入28.90億31.10億32.74億34.08億34.82億

詳細資訊請看美股內頁：
波士頓地產(BXP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBXP

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