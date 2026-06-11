鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓地產(BXP-US)EPS預估上修至2.02元，預估目標價為65.50元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對波士頓地產(BXP-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.96元上修至2.02元，其中最高估值2.52元，最低估值1.53元，預估目標價為65.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.52(2.52)
|2.62
|2.45
|2.01
|最低值
|1.53(1.53)
|1.05
|1.83
|2.01
|平均值
|2(1.94)
|1.85
|2.13
|2.01
|中位數
|2.02(1.96)
|1.8
|2.11
|2.01
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|35.56億
|37.01億
|37.16億
|35.94億
|最低值
|33.93億
|34.66億
|35.26億
|35.94億
|平均值
|34.82億
|35.79億
|36.58億
|35.94億
|中位數
|34.86億
|35.90億
|36.85億
|35.94億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.18
|5.41
|1.21
|0.09
|1.74
|營業收入
|28.90億
|31.10億
|32.74億
|34.08億
|34.82億
詳細資訊請看美股內頁：
波士頓地產(BXP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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