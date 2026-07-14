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鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓地產(BXP-US)EPS預估下修至1.96元，預估目標價為68.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對波士頓地產(BXP-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.02元下修至1.96元，其中最高估值2.52元，最低估值1.81元，預估目標價為68.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.52(2.52)2.622.452.01
最低值1.81(1.81)1.051.62.01
平均值2.05(2.07)1.822.062.01
中位數1.96(2.02)1.852.12.01

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值35.56億37.01億37.44億35.94億
最低值33.25億34.14億35.18億35.94億
平均值34.78億35.66億36.46億35.94億
中位數34.93億35.76億36.79億35.94億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.185.411.210.091.74
營業收入28.90億31.10億32.74億34.08億34.82億

詳細資訊請看美股內頁：
波士頓地產(BXP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBXP

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