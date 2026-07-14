鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓地產(BXP-US)EPS預估下修至1.96元，預估目標價為68.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對波士頓地產(BXP-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.02元下修至1.96元，其中最高估值2.52元，最低估值1.81元，預估目標價為68.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.52(2.52)
|2.62
|2.45
|2.01
|最低值
|1.81(1.81)
|1.05
|1.6
|2.01
|平均值
|2.05(2.07)
|1.82
|2.06
|2.01
|中位數
|1.96(2.02)
|1.85
|2.1
|2.01
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|35.56億
|37.01億
|37.44億
|35.94億
|最低值
|33.25億
|34.14億
|35.18億
|35.94億
|平均值
|34.78億
|35.66億
|36.46億
|35.94億
|中位數
|34.93億
|35.76億
|36.79億
|35.94億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.18
|5.41
|1.21
|0.09
|1.74
|營業收入
|28.90億
|31.10億
|32.74億
|34.08億
|34.82億
詳細資訊請看美股內頁：
波士頓地產(BXP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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