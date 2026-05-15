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鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓地產(BXP-US)EPS預估上修至1.96元，預估目標價為66.00元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對波士頓地產(BXP-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.88元上修至1.96元，其中最高估值2.63元，最低估值1.53元，預估目標價為66.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.63(2.63)2.632.452.01
最低值1.53(1.53)1.051.562.01
平均值1.96(1.93)1.791.992.01
中位數1.96(1.88)1.741.972.01

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值37.33億39.45億37.16億
最低值33.40億34.28億35.33億
平均值34.79億35.88億36.48億
中位數34.48億35.86億36.65億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.185.411.210.091.74
營業收入28.90億31.10億32.74億34.08億34.82億

詳細資訊請看美股內頁：
波士頓地產(BXP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBXP

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