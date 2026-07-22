鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索(WBD-US)EPS預估下修至-1.34元，預估目標價為31.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對華納兄弟探索(WBD-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.32元下修至-1.34元，其中最高估值-1.1元，最低估值-1.89元，預估目標價為31.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1.1(-0.59)
|0.42
|0.56
|最低值
|-1.89(-1.89)
|-0.96
|-0.89
|平均值
|-1.38(-1.32)
|-0.06
|0.1
|中位數
|-1.34(-1.32)
|0.05
|0.16
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|382.85億
|397.41億
|404.38億
|400.08億
|最低值
|361.50億
|361.35億
|363.31億
|367.14億
|平均值
|368.56億
|378.38億
|381.74億
|383.61億
|中位數
|367.63億
|376.25億
|378.45億
|383.61億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.80
|-3.82
|-1.28
|-4.62
|0.29
|營業收入
|121.86億
|338.17億
|413.25億
|392.97億
|373.23億
詳細資訊請看美股內頁：
華納兄弟探索(WBD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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