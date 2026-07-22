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鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索(WBD-US)EPS預估下修至-1.34元，預估目標價為31.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對華納兄弟探索(WBD-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.32元下修至-1.34元，其中最高估值-1.1元，最低估值-1.89元，預估目標價為31.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值-1.1(-0.59)0.420.56
最低值-1.89(-1.89)-0.96-0.89
平均值-1.38(-1.32)-0.060.1
中位數-1.34(-1.32)0.050.16

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值382.85億397.41億404.38億400.08億
最低值361.50億361.35億363.31億367.14億
平均值368.56億378.38億381.74億383.61億
中位數367.63億376.25億378.45億383.61億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.80-3.82-1.28-4.620.29
營業收入121.86億338.17億413.25億392.97億373.23億

詳細資訊請看美股內頁：
華納兄弟探索(WBD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWBD

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