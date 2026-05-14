鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓地產(BXP-US)EPS預估上修至1.96元，預估目標價為66.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對波士頓地產(BXP-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.87元上修至1.96元，其中最高估值2.63元，最低估值1.53元，預估目標價為66.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.63(2.63)
|2.63
|2.45
|2.01
|最低值
|1.53(1.53)
|1.05
|1.56
|2.01
|平均值
|1.95(1.93)
|1.84
|1.99
|2.01
|中位數
|1.96(1.87)
|1.85
|1.97
|2.01
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|37.33億
|39.45億
|37.16億
|最低值
|33.40億
|34.28億
|35.33億
|平均值
|34.76億
|35.83億
|36.48億
|中位數
|34.43億
|35.85億
|36.65億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.18
|5.41
|1.21
|0.09
|1.74
|營業收入
|28.90億
|31.10億
|32.74億
|34.08億
|34.82億
詳細資訊請看美股內頁：
波士頓地產(BXP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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