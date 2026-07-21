虛擬資產監理元年！彭金隆揭Web3.0藍圖：推動RWA與穩定幣 落實「三金」整合

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-21 20:43

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所攜手台灣玉山科技協會於今（21）日舉辦「2026 玉山安侯論壇」，探討台灣虛擬資產監理元年的產業布局。金管會主委彭金隆受邀致詞時強調，我國《虛擬資產服務法》已於今年 6 月 30 日三讀通過，象徵監理邁入新階段。 他表示，金管會將落實「三金金融」（傳統、數位、區塊鏈金融）整合，透過 VASP、穩定幣及 RWA 三大推動面向，在確保安全的前提下，提供產業具預期性的發展環境，強化台灣金融市場的國際競爭力。

虛擬資產法啟航！彭金隆揭Web3.0藍圖：推動RWA與穩定幣 落實「三金」整合。（鉅亨網記者張韶雯攝）

彭金隆指出，全球虛擬資產產業正朝制度化與規模化發展。回顧台灣監理進程，從早期的自律組織，到 113 年確立的登記制與刑事責任，再到今日專法的誕生，這一路走來挑戰不斷。

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彭金隆強調，專法不僅是為了防堵過去的洗錢或詐欺疑慮，更重要的是將監理層次提升到「全面健全營運」，並透過明確法制支持產業創新。他特別點出，金管會已開放借貸業務，並允許傳統金融機構申請兼營虛擬資產業務，期望促進新舊金融體系的深度整合。

玉山科技協會理事長童子賢則以自身多年投入數位產業的經驗感嘆，從早年排隊領獎金到如今 24 小時不中斷的數位交易，科技大幅提升了效率。他認為區塊鏈讓資產得以代幣化與證券化，是不可逆的趨勢，但隨著資安威脅日益複雜，他提醒金融科技在追求創新與效率的同時，必須兼顧安全與信任，才能真正保障民眾資產。

KPMG 安侯建業主席陳俊光分析，全球金融體系正經歷深刻轉型，虛擬資產已不再是紙上談兵，而是具備金融基礎設施潛力的產業。KPMG 數位創新服務副總經理林大中補充，這場革命隱身於背後的支付、結算與流通機制，未來企業關注焦點應轉向如何善用 Web3 技術提升跨境收付款、財資管理及供應鏈金融的營運效率。

論壇中，台大法律學系副教授楊岳平表示，專法通過正式確立虛擬資產為金融商品，帶領台灣法制進入新紀元 。他特別提到，相較於國際，台灣《虛擬資產服務法》對跨境穩定幣提供了相對彈性的流通環境，這將有助於台灣貿易商未來切入全球支付體系。

虛擬資產商業同業公會副理事長韓昆舉則強調，虛擬資產業者與傳統金融機構正從競爭轉向夥伴關係。論壇最後由 KPMG 顧問部營運長賴偉晏主持，邀集王儷玲、蔡玉玲、陳冠學及陳君岳等專家進行高峰座談。