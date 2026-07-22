鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-22 16:54

中鋼 (2002-TW) 今 (22) 日公告 6 月自結稅前盈餘 14.66 億元，月增 8.3%、第二季稅前盈餘 33.06 億元，較前季轉盈並創 4 年單季新高，上半年稅前盈餘 23.39 億元，月、季以及累計獲利均較去年同期虧轉盈。

中鋼6月稅前盈餘月增8% Q2獲利創4年單季新高。(鉅亨網資料照)

展望後續鋼市，中鋼表示，國際鋼價走勢分歧，美國關稅政策與其內需下，當地熱軋行情仍位處高檔；歐盟削減進口鋼材免稅額度，供給限縮拉動當地鋼價正向發展；亞洲地區則進入傳統淡季需求疲軟，買盤觀望氣氛升高。

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總經來看，中東戰事再起波瀾，國際原油價格後勢走升機率仍高；美國通膨風險增溫，歐洲則採升息因應通膨壓力，中國大陸則面臨房市持續低迷的壓力，台灣經濟呈現 K 型發展，雖高階科技供應鏈出口暢旺，帶動工業產值回升，但傳產持續面臨成長壓力。

中鋼 6 月營收 279.94 億元，月減 9.3%、年增 9.6%；營業利益 15.18 億元，月減 0.7%，較去年同期虧轉盈，中鋼說明，6 月鋼鐵業銷售單位毛利較上月增加，惟銷售數量減少，因此營業利益差異不大，但股利收入增加，挹注業外表現。