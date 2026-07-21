〈房產〉新米其林摘星餐廳出爐 北市中山區成登榜熱區 台南及新竹也有新秀登場

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-21 18:24

2026 年米其林星級餐廳名單出爐，本次獲得星級評等的餐聽共有 61 間，其中有 10 家新面孔，在縣市分佈方面，台北市共有 47 家餐廳獲選、台中市 6 家、高雄市 6 家，今年台南市和新竹縣也各有 1 家餐廳入選。而米其林餐廳最熱的行政區，仍為台北市中山區，有 19 間入榜居冠，大安區今年則有 12 間入榜。

新米其林摘星餐廳出爐 北市中山區成登榜熱區。(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，米其林星級餐廳除了餐飲廚藝之外，在硬體的部分也是以高標準規劃，因此空間需求大，且從裝潢氛圍、服務人員比例、動線都經過特別設計，投入的裝潢費用也所費不貲，除了星級飯店之外，選擇店面也得找空間大的新大樓，比較有足夠資源可以配合規劃，即使是走精緻小眾的巷弄私廚，打造規格也絲毫馬虎不得。

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米其林餐廳最密集的中山區，主要分布在兩大商圈，一為晶華商圈，國際客多，餐飲要求水準高；另外一個則為大直內湖商圈，除了因水岸豪宅聚落，豪宅客層密度高，加上臨近內科園區，匯集大量高收入消費族群，因此大直內湖商圈成為國內最具指標性的米其林商圈。

至於大安區也有 12 間餐廳入榜，不乏隱身巷弄的日本料理店，張旭嵐分析，東區大型餐飲店面多在主幹道，逛街人潮多隱密性不高，反倒催生了巷弄店面商機，尤其日本料理店講究溫馨氛圍，近距離和師傅互動，鑑賞製作過程，因此整體空間需求不如歐式料理或西餐廳高，大安區巷弄內鬧中取靜的特質，更能符合日本料理經營氛圍需求。

本次新竹與台南終於成功摘星，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，其中新竹首間摘星的餐廳「鮨安」，位於竹北高鐵特區，周邊鄰里近年的家戶平均年所得超過 300 萬元，是全台灣最富有的區域之一，被視為台北之外的「新天龍國」，居民的高所得，也帶動高消費餐飲的崛起，成功孕育出新竹地區首間米其林摘星餐廳。