鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-20 12:10

由桃園市政府釋出的桃園科技工業園區第二期產業用地 (桃科二期)，首波釋出面積高達 4 萬 6682 坪，加上園區內公共設施齊全，可以一次解決科技企業擴廠所面臨到的問題。桃科二期並於今 (20) 日舉行產業用地申購說明會。

桃園科技工業園區第二期產業用地開放申購 首波釋出約4.66萬坪。(圖：戴德梁行提供 )

招商顧問戴德梁行指出，桃園科技工業園區第二期產業用地，處園區內公共設施規劃完整，滯洪池、污水處理廠、停車場、管線配置，一應俱全。更配置綠能智慧管理系統，包含智能路燈、太陽能發電、電動車充電站、交通攝影系統、水質空品偵測等設備，屬目前北台灣基礎設施最先進的產業園區之一。

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此次桃園科技工業園區第二期產業用地以公開申購方式招商，招商對象鎖定高科技產業、物流產業、轉型升級的傳統製造業、新興產業、AI 智慧自動化產業。申購人得於可出售土地中，指定申購街廓及依需求提出申購面積，各地塊面積約 1600 坪 - 1 萬 2700 坪，共 7 筆土地。

桃園科技工業園區第二期產業用地以公開申購方式招商，採申購即審制度，審查通過之後可立即簽約，簽約時申購人只需先繳納申購金額 15%，即可開始規劃設廠及開發，並於 1.5 年內申請建造執照時，繳納第二期款 85%、完成使用保證金 5% 及園區管理基金 1%，款項繳納後即可進行土地所有權移轉登記，此外，申購人尚應於繳納第一期土地價款的次日起 6.5 年內完成建物興建及取得使用執照。

招商顧問戴德梁行指出，此舉除可讓申購人靈活運用資金，更可落實桃園推動產業落地的政策，達到地方經濟繁榮就業倍增、一線優質廠商進駐生產，多方皆贏的局面。