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盤後速報 - 崇友(4506)次交易(22)日除息5.3元，參考價119.7元

鉅亨網新聞中心

崇友(4506-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.3元。

首日參考價為119.7元，相較今日收盤價125.00元，息值合計為5.3元，股息殖利率4.24%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/22 125.00 5.3 4.24% 0.0
2025/07/22 113.0 4.5 3.98% 0.0
2024/07/22 108.0 4.0 3.7% 0.0
2023/07/21 83.5 3.4 4.07% 0.0
2022/07/21 72.3 3.2 4.43% 0.0


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