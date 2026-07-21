盤後速報 - 崇友(4506)次交易(22)日除息5.3元，參考價119.7元
鉅亨網新聞中心
崇友(4506-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.3元。
首日參考價為119.7元，相較今日收盤價125.00元，息值合計為5.3元，股息殖利率4.24%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/22
|125.00
|5.3
|4.24%
|0.0
|2025/07/22
|113.0
|4.5
|3.98%
|0.0
|2024/07/22
|108.0
|4.0
|3.7%
|0.0
|2023/07/21
|83.5
|3.4
|4.07%
|0.0
|2022/07/21
|72.3
|3.2
|4.43%
|0.0
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