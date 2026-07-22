鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-22 14:09

荷姆茲海峽和紅海曼德海峽面臨「雙峽」同時淪陷的局面，全球能源和航運史上的一幕荒誕景象也正在眼下出現：亞洲煉油商正尋求通過蘇伊士運河運沙烏地阿拉石油……

業界人士表示，在本周葉門叛軍胡塞宣布對沙烏地阿拉伯祭出海上封鎖後，亞洲煉油商正在尋求新路線，計劃將沙國紅海港口的原油經由蘇伊士運河繞道非洲運往亞洲。

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過去幾個月來，美以與伊朗的戰火導致石油供應大幅縮減，迫使亞洲煉油商尋求替代原油或被迫改道；此番最新航線調整，代表全球石油流向遭遇進一步衝擊。

兩艘載有沙國原油、駛往亞洲的油輪，周二（21 日）在紅海遭胡塞威脅後調頭折返，本周初經荷姆茲海峽通行的船隻數量進一步減少。

據《路透社》報導，分析師和行業專家警告，與以往從沙國紅海港口延布向東駛往阿拉伯海的常規航線相比，從延布向西駛往埃及、穿越蘇伊士運河的航線，將額外耗時多達四周，進一步提高運費和燃油成本。

LSEG 和 Kpler 周二公布的最新船舶追蹤數據顯示，在延布完成原油裝載並計劃駛往印度西海岸的賴比瑞亞籍油輪「Rodos 號」，已轉向朝西航行，準備進入蘇伊士運河。

一位航運消息人士透露，韓國煉油商 Hyundai Oilbank 周二也正在尋找一艘超大型原油運輸船（VLCC），計劃在延布裝載原油，並保留通過蘇伊士運河及蘇伊士 - 地中海輸油管（SUMED），將石油運往韓國的選項。

值得一提的是，由於吃水限制，滿載 VLCC 船隻無法直接通過蘇伊士運河。

因此，貨主通常會在進入運河前，將部分原油經由 SUMED 轉運，在紅海一側減輕船舶載重。待船隻以輕載駛過蘇伊士運河後，再於地中海一側重新接裝這部分原油。

該航運消息人士稱，租船人正根據自身狀況，判斷是否選擇使用 SUMED 或蘇伊士運河繞行；若紅海南部門戶——曼德海峽完全被封鎖，各方將核算改道成本。

以往蘇伊士運河和 SUMED 通常被用於從紅海向歐洲運輸貨物。

「油輪航行方式改變表明該行業正在認真對待這些威脅，」Kpler 大宗商品研究總監 Matt Smith 表示。