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盤後速報 - 新海(9926)次交易(21)日除息2.1元，參考價48.7元

鉅亨網新聞中心

新海(9926-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.1元。

首日參考價為48.7元，相較今日收盤價50.80元，息值合計為2.1元，股息殖利率4.13%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/21 50.80 2.1 4.13% 0.0
2025/07/21 52.2 2.0 3.83% 0.0
2024/07/15 55.1 2.0 3.63% 0.0
2023/07/17 55.3 2.0 3.62% 0.0
2022/07/26 53.3 2.0 3.75% 0.0


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