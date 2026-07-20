盤後速報 - 新海(9926)次交易(21)日除息2.1元，參考價48.7元
鉅亨網新聞中心
新海(9926-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.1元。
首日參考價為48.7元，相較今日收盤價50.80元，息值合計為2.1元，股息殖利率4.13%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/21
|50.80
|2.1
|4.13%
|0.0
|2025/07/21
|52.2
|2.0
|3.83%
|0.0
|2024/07/15
|55.1
|2.0
|3.63%
|0.0
|2023/07/17
|55.3
|2.0
|3.62%
|0.0
|2022/07/26
|53.3
|2.0
|3.75%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 新海(9926)下週(7月21日)除息2.1元，預估參考價47.9元
- 新海6月營收2.01億元年減1.61% 1—6月達13.21億元
- 新海:公告本公司研發主管異動
- 新海:公告本公司董事會決議股利配發基準日
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇