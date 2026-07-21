鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-21 16:24

中美晶 (5483-TW) 與聯合再生能源 (3576-TW) 今 (21) 日共同宣佈，雙方將攜手赴美投資 4000 萬美元（約新台幣 12.9 億元），成立美國太陽能模組製造公司。本案由中美矽晶持股 51%、聯合再生能源持股 49%，並由葉正賢專業經理人領軍執行，規劃建置年產能 1GW 的太陽能模組廠，預計在確定廠址並簽署租賃協議後一年內開始出貨量產。

本次合資公司將以美國在地製造為核心，整合雙方在材料供應、技術研發、產品製造、銷售通路及品牌經營等經驗，提供兼具品質、可追溯性與可融資性的太陽能模組。生產產品將同時納入 TOPCon 與 PERC 兩種規格，並以 TOPCon 為主力，藉由美國在地營運降低跨境供應與物流不確定性，以深化北美客戶的服務能力與供應鏈韌性。

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看好美國太陽能市場的長期發展潛力，中美矽晶與聯合再生能源指出，美國市場每年擁有 40 至 55GW 的強勁需求，加上各州 AI 資料中心快速建置帶來龐大且急迫的低碳電力需求，推升在地製造的剛性需求。美國市場在政策補助與政策可預測性上相對完整，有助於企業拓展海外營運版圖與強化整體競爭力。

中美晶董事長徐秀蘭表示，本次合作延伸了公司長期累積的太陽能電池技術與全球製造管理能力，讓既有能力更直接回應終端市場需求。

業界過去常認為台灣太陽能產業受限於國內市場空間狹小，影響規模化發展。對此，中美矽晶董事長徐秀蘭與聯合再生能源董事長洪傳獻均指出，美國太陽能市場每年擁有 40 至 55GW 的廣大深度，台灣企業將累積數十年的技術與製造經驗延伸至北美，能直接打破本土市場約束，開創更大的國際市場空間。

聯合再生董事長洪傳獻也提到，本次赴美設廠是台灣太陽能產業迈向國際的重要里程碑，標誌著海外佈局與品牌累積邁入新階段。聯合再生能源在美國市場深耕超過十年，且為台灣唯一入選 Bloomberg Tier 1 的模組品牌，將整合電池製造、海外市場經驗與下游系統開發優勢，補齊美國在地製造的最後一塊拼圖。